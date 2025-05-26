Силы ПВО ночью сбили все девять ракет и обезвредили 288 беспилотников

Всего оккупанты применили 364 ракеты и беспилотника

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 26 мая Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось обезвредить почти 300 целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:15 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 364 средств воздушного нападения.

Оккупанты применили девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Саратовская область) и 355 дронов разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все девять крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 233 дронов – сбиты огневыми средствами поражения, 55 – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание в пяти локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.