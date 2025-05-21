Умеров доложил Зеленскому о работе с партнерами по поставкам оружия
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Министр обороны Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о работе с партнерами ради новой поставки оружия. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Министр обороны Украины доложил детали работы с партнерами ради новой поставки оружия. Активно работаем и над привлечением инвестиций в производство именно в Украине", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что производство будет расти и это долгосрочная гарантия безопасности Украины.

Также президент заслушал военных командующих по фронту. По его словам, наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление.

Президент подтвердил, что Силы обороны продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях России, ведь это защита Сумской и Харьковской областей от оккупантов.

Он отметил, что с начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 000 убитыми и ранеными. Также Силам обороны удалось пополнить обменный фонд.

"Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это ограждает наши общины", — акцентировал президент.

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