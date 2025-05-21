Умєров доповів Зеленському про роботу з партнерами щодо постачання зброї
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському щодо роботи з партнерами заради нового постачання зброї. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Міністр оборони України доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні", – сказав Зеленський.

Президент додав, що виробництво буде зростати і це довгострокова гарантія безпеки для України.

Також президент заслухав військових командувачів щодо фронту. За його словами, найбільш гаряча ситуація у Донецькій області, особливо – Покровський напрямок.

Президент підтвердив, що Сили оборони продовжують активні дії у Курській та Бєлгородській областях Росії, адже це захист Сумської та Харківської областей від окупантів.

Він зазначив, що від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – понад 63 000 вбитими й пораненими. Також Силам оборони вдалося суттєво поповнити обмінний фонд.

"Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади", – акцентував президент.

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