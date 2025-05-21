Генштаб заперечив заяви росіян про завершення бойових дій в Курській області

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній ситуації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Військові зазначили, що операція Сил оборони на визначених напрямках у прикордонних районах Курської області триває.

"Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що з початку операції на Курському напрямку росіяни втратили 63 402 військовослужбовці, з них 25 625 осіб убитими. У полон взято понад 970 військових держави-агресорки. Знищено або пошкоджено 5664 одиниці озброєння та військової техніки Росії.

Військові додали, що українські підрозділи активно діють у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що станом на 21 травня вся територія російського регіону нібито "звільнена" від Сил оборони.

Мапа: Генштаб