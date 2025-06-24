Українські військові отримають 600 000 дронів вітчизняного виробництва – заплатять Нідерланди

Постачання заплановано вже у 2025-му

Ілюстративне фото: 73 бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські захисники отримають 600 000 вітчизняного виробництва, профінансованих Нідерландами. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

Нідерланди підписали контракти на виготовлення 600 000 українських дронів у межах ініціативи "Лінія дронів", постачання заплановано вже у 2025-му, зауважив Умєров.

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Ці контракти є частиною нового пакета підтримки від Нідерландів на суму більш ніж 675 млн євро.

Окрім БпЛА, Амстердам обіцяє поставити 100 додаткових радарів для виявлення дронів та техніки для евакуації поранених.