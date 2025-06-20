"Лінію дронів" об'єднали із Силами безпілотних систем

"Лінію дронів" об'єднали із Силами безпілотних системдоповнено
Всі військові частини проєкту "Лінія дронів" Сухопутних військ Збройних Сил України об'єднали із Силами безпілотних систем ЗСУ в одному угрупованні. Про це повідомляє СБС.
Об'єднане угруповання створено з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни.
"Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування безпілотників", – йдеться у повідомленні.
Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем.
Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
У СБС повідомили, що об'єднання є одним із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем.
ДОПОВНЕНО О 18:21. Як повідомив Бровді, 100-денний план розвитку СБС розрахований до 18 вересня.
Створення об'єднаного угрупування СБС є базовим етапом плану, який забезпечить:
- єдиний замисел;
- впровадження уніфікованих підходів у розвідці, плануванні, тактиці застосування, розрахунках витрат та потреб, системі звітності/верифікації усіх застосувань дронів, а не лише уражень, оперативному аналізі ефективності застосування дронів та боєприпасів та в результаті – відхід від паперової звітності та формування реальної потреби дронів та боєприпасів. З ланки екіпажу на ланку командування;
- злагодженість дій;
- системне бойове застосування безпілотних систем, раціональне до викликів фронту розташування підрозділів угрупування.
- Раніше в інтерв’ю LIGA.net командир 429 окремого полку "Ахіллес", що входить до "Лінії дронів", Юрій Федоренко висловлював думку, що підрозділи проєкту "Лінія дронів" мають перейти у підпорядкування командуванню Сил безпілотних систем ЗСУ. Це забезпечить "ешелоноване ураження противника".