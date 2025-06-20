"Лінію дронів" об'єднали із Силами безпілотних систем

Роберт “Мадяр” Бровді (Фото: Птахи Мадяра)

Всі військові частини проєкту "Лінія дронів" Сухопутних військ Збройних Сил України об'єднали із Силами безпілотних систем ЗСУ в одному угрупованні. Про це повідомляє СБС.

Об'єднане угруповання створено з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни.

"Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування безпілотників", – йдеться у повідомленні.

Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем.

Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

У СБС повідомили, що об'єднання є одним із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем.

ДОПОВНЕНО О 18:21. Як повідомив Бровді, 100-денний план розвитку СБС розрахований до 18 вересня.

Створення об'єднаного угрупування СБС є базовим етапом плану, який забезпечить:

- єдиний замисел;

- впровадження уніфікованих підходів у розвідці, плануванні, тактиці застосування, розрахунках витрат та потреб, системі звітності/верифікації усіх застосувань дронів, а не лише уражень, оперативному аналізі ефективності застосування дронів та боєприпасів та в результаті – відхід від паперової звітності та формування реальної потреби дронів та боєприпасів. З ланки екіпажу на ланку командування;

- злагодженість дій;

- системне бойове застосування безпілотних систем, раціональне до викликів фронту розташування підрозділів угрупування.