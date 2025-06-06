Командир полку "Ахіллес": Конкуренції між "Лінією дронів" і СБС ніколи не було

Юрій Федоренко (Фото: Patriot 1221)

Підрозділи проєкту "Лінія дронів" Сухопутних військ Збройних Сил України мають перейти у підпорядкування командуванню Сил безпілотних систем ЗСУ. Це забезпечить "ешелоноване ураження противника". Таку думку висловив командир 429 окремого полку "Ахіллес", що входить до "Лінії дронів", Юрій Федоренко в інтерв’ю LIGA.net.

Як зазначив Федоренко, підрозділи "Лінії Дронів" орієнтовані на виконання завдань переважно тактичного рівня, тоді як СБС – переважно оперативного та стратегічного.

"Потрібно, щоб у складі СБС були підрозділи, які закриють і тактичний рівень, і оперативний, і стратегічний. Тоді ми отримуємо ешелоноване ураження противника в підпорядкуванні одного командира та зможемо планувати операції більш креативно та ефективно. Бо від тактичного рівня, за моїм переконанням, напряму залежить і оперативний рівень. Вони обидва впливають на стратегічний", – сказав командир "Ахіллеса".





Він вважає, що об’єднання підрозділів під єдиним командуванням СБС є лише питанням часу.

"За моїм переконанням, абсолютно очевидно, що рано чи пізно це все зіллється в єдину історію. Питання лише в тому – коли саме це робити. Коли система зможе бути налаштована для того, щоб прийняти наші підрозділи", – сказав Федоренко.

Командир "Ахіллеса" наголосив, що конкуренції між підрозділами "Лінії дронів" і СБС ніколи не було.

"Наші підрозділи виникли не на противагу СБС. Всі ми – противага окупантам на полі бою. Тому що зараз Росія почала отримувати відсіч в рази сильніше, ніж раніше. Ми міняємо хід подій на деяких напрямках",– сказав він.

За словами Федоренка, СБС і "Лінією дронів" провели значну кількість спільних успішних операцій.