Командир полка "Ахиллес": Конкуренции между "Линией дронов" и СБС никогда не было

Юрий Федоренко (Фото: Patriot 1221)

Подразделения проекта "Линия дронов" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины должны перейти в подчинение командованию Сил беспилотных систем ВСУ. Это обеспечит "эшелонированное поражение противника". Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка "Ахиллес", входящего в "Линию дронов", Юрий Федоренко в интервью LIGA.net.

Как отметил Федоренко, подразделения "Линии Дронов" ориентированы на выполнение задач преимущественно тактического уровня, тогда как СБС – преимущественно оперативного и стратегического.

"Нужно, чтобы в составе СБС были подразделения, которые закроют и тактический уровень, и оперативный, и стратегический. Тогда мы получаем эшелонированное поражение противника в подчинении одного командира и сможем планировать операции более креативно и эффективно. Потому что от тактического уровня, по моему убеждению, напрямую зависит и оперативный уровень. Они оба влияют на стратегический", – сказал командир "Ахиллеса".





Он считает, что объединение подразделений под единым командованием СБС – только вопрос времени.

"По моему убеждению, совершенно очевидно, что рано или поздно это все сольется в единую историю. Вопрос только в том – когда именно это делать. Когда система сможет быть настроена для того, чтобы принять наши подразделения", – сказал Федоренко.

Командир "Ахиллеса" подчеркнул, что конкуренции между подразделениями "Линии дронов" и СБС никогда не было.

"Наши подразделения возникли не в противовес СБС. Все мы – противовес оккупантам на поле боя. Потому что сейчас Россия начала получать отпор в разы сильнее, чем раньше. Мы меняем ход событий по некоторым направлениям", – сказал он.

По словам Федоренко, СБС и "Линией дронов" провели значительное количество совместных успешных операций.