"Линию дронов" объединили с Силами беспилотных систем

Роберт “Мадяр” Бровди (Фото: Птахи Мадяра)

Все воинские части проекта "Линия дронов" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины объединили с Силами беспилотных систем ВСУ в одной группировке. Об этом сообщает СБС.

Объединенная группировка создана с целью повышения эффективности управления, трансформации сил и адаптации к требованиям современной войны.

"Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения беспилотников", – говорится в сообщении.

Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем.

Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди .

В СБС сообщили, что объединение является одним из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития Сил беспилотных систем.