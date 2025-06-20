"Линию дронов" объединили с Силами беспилотных систем

"Линию дронов" объединили с Силами беспилотных системдополнено
Все воинские части проекта "Линия дронов" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины объединили с Силами беспилотных систем ВСУ в одной группировке. Об этом сообщает СБС.
Объединенная группировка создана с целью повышения эффективности управления, трансформации сил и адаптации к требованиям современной войны.
"Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения беспилотников", – говорится в сообщении.
Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем.
Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди .
В СБС сообщили, что объединение является одним из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития Сил беспилотных систем.
- Ранее в интервью LIGA.net командир 429 отдельного полка "Ахиллес", входящего в "Линию дронов", Юрий Федоренко высказывал мнение, что подразделения проекта "Линия дронов" должны перейти в подчинение командованию Сил беспилотных систем ВСУ. Это обеспечит "эшелонированное поражение противника".