Чешская оппозиция пригрозила отменить инициативу по боеприпасам для ВСУ. Фиала ответил

Премьер Чехии считает, что отмена инициативы по снарядам для Украины была бы огромной ошибкой

Петр Фиала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Бывший премьер-министр Чехии, основатель и лидер партии ANO Андрей Бабиш пригрозил, что в случае победы его политической силы на выборах правительство отменит инициативу по поставке боеприпасов для Украины. Действующий глава правительства страны Петр Фиала считает, что отмена инициативы была бы большой ошибкой.

Бабиш в интервью агентству Reuters сказал, что правительство во главе с движением ANO отменит чешскую инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды, если выиграет осенние выборы. Его слова приводит Ceske Noviny.

Политик давно критикует эту инициативу, называя ее преимуществом для торговцев оружием, которые, по его словам, получают высокие прибыли без должной прозрачности.

"Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для наших людей", – сказал Бабиш Reuters, когда его прямо спросили, отменит ли правительство во главе с ANO чешскую инициативу по боеприпасам.

Он добавил, что проект может взять на себя НАТО. По словам политика, непонятно, какой вклад чехи вносят в инициативу по боеприпасам.

Как передает медиа Ceske Noviny, Фиала в ответ сказал, что заявления лидера ANO опасны, а отмена инициативы была бы огромной ошибкой. Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в Брно.

"К сожалению, то, что говорит Бабиш, опасно. Это неудивительно, ведь он несколько раз критиковал инициативу по боеприпасам. Это чрезвычайно опасные вещи, как для безопасности Чехии, так и для престижа Чешской Республики за рубежом, ведь ряд других стран, являющихся нашими союзниками, активно участвуют в чешской инициативе", – заявил Фиала.