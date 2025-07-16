Чеська опозиція пригрозила скасувати ініціативу щодо боєприпасів для ЗСУ. Фіала відреагував

Прем'єр Чехії вважає, що скасування ініціативи щодо снарядів для України було б величезною помилкою

Петр Фіала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Колишній прем’єр-міністр Чехії, засновник і лідер партії ANO Андрей Бабіш пригрозив, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Чинний очільник уряду країни Петр Фіала вважає, що скасування ініціативи було б великою помилкою.

Бабіш в інтерв’ю агентству Reuters сказав, що уряд на чолі з рухом ANO скасує чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди, якщо виграє осінні вибори. Його слова наводить Ceske Noviny.

Політик давно критикує цю ініціативу, називаючи її перевагою для торговців зброєю, які, за його словами, отримують високі прибутки без належної прозорості.

"Звичайно. Навіщо нам продовжувати? Нам потрібні гроші для наших людей", – сказав Бабіш Reuters, коли його прямо запитали, чи скасує уряд на чолі з ANO чеську ініціативу щодо боєприпасів.

Він додав, що проєкт може перебрати на себе НАТО. За словами політика, незрозуміло, який внесок чехи роблять в ініціативу щодо боєприпасів.

Як передає медіа Ceske Noviny, Фіала у відповідь сказав, що заяви лідера ANO є небезпечними, а скасування ініціативи було б величезною помилкою. Відповідну заяву він зробив на передвиборчому заході у Брно.

"На жаль, те, що говорить Бабіш, небезпечно. Це не дивно, адже він кілька разів критикував ініціативу щодо боєприпасів. Це надзвичайно небезпечні речі, як для безпеки Чехії, так і для престижу Чеської Республіки за кордоном, адже низка інших країн, які є нашими союзниками, активно беруть участь у чеській ініціативі", – наголосив Фіала.