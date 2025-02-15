Чеська ініціатива зі снарядами для України продовжиться, поставлено 1,6 млн боєприпасів

Президент зазначив, що під час Мюнхенської конференції вів перемовини щодо надання додаткових ресурсів

Петр Павел (Фото: EPA)

Чеська ініціатива з постачання великокаліберних боєприпасів до України буде продовжуватися, за останній рік поставлено 1,6 млн снарядів. Про це повідомив президент Чехії Петер Павел під час Мюнхенської безпекової конференції, передає агенція Reuters.

За його словами, союзники надали достатньо ресурсів для покриття постачань до квітня, проте ініціатива буде продовжуватися і після цього часу.

Павел зазначив, що під час конференції вів перемовини щодо надання додаткових ресурсів.

"Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, зняти ногу з педалі газу, коли фініш може бути десь у тумані попереду у межах видимості, але нам доведеться підтримувати Україну принаймні до тих пір, поки не буде реалізоване якась мирна угода, і поки не будемо впевнені, що Україна зможе стояти на власних ногах", – пояснив політик.

Раніше, у жовтні, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чеська ініціатива дозволить поставити Україні 500 000 снарядів до кінця 2024-го.

Джерело Reuters в уряді країни повідомив, що число у пів мільйона стосувалося лише боєприпасів калібру 155-мм (стандарт НАТО), а решта з поставленого – інші типи снарядів калібром понад 100-мм.

Раніше, 31 січня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага розглядає можливість створення нової ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України.