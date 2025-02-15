Чешская инициатива со снарядами для Украины продолжится, поставлено 1,6 млн боеприпасов

Президент отметил, что во время Мюнхенской конференции вел переговоры по предоставлению дополнительных ресурсов

Петр Павел (Фото: EPA)

Чешская инициатива по поставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину будет продолжаться, за последний год поставлено 1,6 млн снарядов. Об этом сообщил президент Чехии Петер Павел во время Мюнхенской конференции безопасности, передает агентство Reuters.

По его словам, союзники предоставили достаточно ресурсов для покрытия поставок до апреля, однако инициатива будет продолжаться и после этого времени.

Павел отметил, что во время конференции вел переговоры по предоставлению дополнительных ресурсов.

"Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, снять ногу с педали газа, когда финиш может быть где-то в тумане впереди в пределах видимости, но нам придется поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет реализовано какое-то мирное соглашение, и пока не будем уверены, что Украина сможет стоять на собственных ногах", – пояснил он.

Ранее в октябре премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чешская инициатива позволит поставить Украине 500 000 снарядов до конца 2024-го.

Источник Reuters в правительстве страны сообщил, что число в полмиллиона касалось только боеприпасов калибра 155-мм (стандарт НАТО), а остальные поставленные – другие типы снарядов калибром более 100-мм.

Ранее, 31 января, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Прага рассматривает возможность создания новой инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины.