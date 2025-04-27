В 2025 году Украина уже получила 400 000 снарядов по чешской инициативе
До конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью телеканалу CNN Prima News.
Чиновница сообщила, что в прошлом году при посредничестве Чехии Украина получила около 1,5 млн боеприпасов разного калибра.
По словам Черноховой, в 2025 году деньги на инициативу будут обеспечены до осени.
В начале апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщал, что для реализации проекта Чехия получила дополнительное финансирование от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Министр обороны добавила, что к инициативе присоединяются и другие страны, вспомнив о двусторонних переговорах с Бельгией, которая также обещала принять участие.
На вопрос, поставят ли Украине в этом году больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова ответила, что не хочет "ограничиваться цифрами".
"Мы доставим столько боеприпасов, сколько сможем получить по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на данный момент эти ресурсы составляют примерно еще полтора миллиона (боеприпасов. – Ред.)", – отметила чиновница.
Она акцентировала, что от доноров зависит, удастся ли Чехии собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину.
- 15 февраля президент Чехии Павел сообщил, что инициатива по поставкам боеприпасов в Украину будет продолжаться, а за последний год поставлено 1,6 млн снарядов.
- 28 марта премьер страны Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы Украина может получить в 2025 году не меньше снарядов, чем в прошлом.