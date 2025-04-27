В 2025 году Украина уже получила 400 000 снарядов по чешской инициативе

Министр обороны Чехии сообщила, что у страны есть ресурсы для поставки еще полутора миллионов боеприпасов

Яна Чернохова (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

До конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью телеканалу CNN Prima News.

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Чиновница сообщила, что в прошлом году при посредничестве Чехии Украина получила около 1,5 млн боеприпасов разного калибра.

По словам Черноховой, в 2025 году деньги на инициативу будут обеспечены до осени.

В начале апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщал, что для реализации проекта Чехия получила дополнительное финансирование от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Министр обороны добавила, что к инициативе присоединяются и другие страны, вспомнив о двусторонних переговорах с Бельгией, которая также обещала принять участие.

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На вопрос, поставят ли Украине в этом году больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова ответила, что не хочет "ограничиваться цифрами".

"Мы доставим столько боеприпасов, сколько сможем получить по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на данный момент эти ресурсы составляют примерно еще полтора миллиона (боеприпасов. – Ред.)", – отметила чиновница.

Она акцентировала, что от доноров зависит, удастся ли Чехии собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину.