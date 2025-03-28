Украина в этом году может получить 1,5 миллиона артснарядов в рамках чешской инициативы
В рамках чешской инициативы по снабжению артиллерийскими боеприпасами Украина может получить в 2025 году не меньше снарядов, чем в прошлом году. Об этом премьер Чехии Петр Фиала заявил после саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта, передает Reuters.
"Чешская инициатива по поставке боеприпасов в Украину может доставить по крайней мере столько же снарядов в 2025 году, сколько в прошлом году", – сказал Фиала.
Он отметил, что чешская инициатива, начатая в прошлом году правительством Чехии при поддержке союзников по НАТО, уже доставила Украине 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов.
Ранее, 31 января, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага рассматривает возможность создания новой инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины. А 15 февраля президент Петр Павел подтвердил, что инициатива продолжается, за последний год Украине поставлены 1,6 млн снарядов.
- К инициативе Чехии присоединилось около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие. Но не обошлось и без проблем: в конце мая глава Минобороны Чехии заявляла, что на тот момент средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
- 13 сентября 2024 года польская газета Wyborcza сообщила, что в настоящее время их страна до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август к закупкам уже присоединились 18 стран. Глава МИД Польши заявил, что возникли определенные "вопросы" о финансировании инициативы, но пообещал, что страна все же выполнит свои обязательства.
- 24 сентября первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что снаряды по чешской инициативе поставляют согласно плану и указанным графикам.