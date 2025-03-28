Украина в этом году может получить 1,5 миллиона артснарядов в рамках чешской инициативы

Петр Фиала (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

В рамках чешской инициативы по снабжению артиллерийскими боеприпасами Украина может получить в 2025 году не меньше снарядов, чем в прошлом году. Об этом премьер Чехии Петр Фиала заявил после саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта, передает Reuters.

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"Чешская инициатива по поставке боеприпасов в Украину может доставить по крайней мере столько же снарядов в 2025 году, сколько в прошлом году", – сказал Фиала.

Он отметил, что чешская инициатива, начатая в прошлом году правительством Чехии при поддержке союзников по НАТО, уже доставила Украине 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Ранее, 31 января, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага рассматривает возможность создания новой инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины. А 15 февраля президент Петр Павел подтвердил, что инициатива продолжается, за последний год Украине поставлены 1,6 млн снарядов.