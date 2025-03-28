Україна цьогоріч може отримати 1,5 мільйона артснарядів у межах чеської ініціативи

15 лютого президент Петр Павел підтвердив, що ініціатива продовжується, за останній рік Україні поставлено 1,6 млн снарядів

Петр Фіала (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

У рамках чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україна може отримати у 2025 році не менше снарядів, ніж минулого року. Про це прем'єр Чехії Петр Фіала заявив після саміту "коаліції охочих" у Парижі 27 березня, передає Reuters.

"Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може доставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки минулого року", – сказав Фіала.

Він зазначив, що чеська ініціатива, започаткована минулого року урядом Чехії за підтримки союзників з НАТО, вже доставила Україні 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів.

Раніше, 31 січня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага розглядає можливість створення нової ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України. А 15 лютого президент Петр Павел підтвердив, що ініціатива продовжується, за останній рік Україні поставлено 1,6 млн снарядів.