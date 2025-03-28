Україна цьогоріч може отримати 1,5 мільйона артснарядів у межах чеської ініціативи
У рамках чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україна може отримати у 2025 році не менше снарядів, ніж минулого року. Про це прем'єр Чехії Петр Фіала заявив після саміту "коаліції охочих" у Парижі 27 березня, передає Reuters.
"Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може доставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки минулого року", – сказав Фіала.
Він зазначив, що чеська ініціатива, започаткована минулого року урядом Чехії за підтримки союзників з НАТО, вже доставила Україні 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів.
Раніше, 31 січня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага розглядає можливість створення нової ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України. А 15 лютого президент Петр Павел підтвердив, що ініціатива продовжується, за останній рік Україні поставлено 1,6 млн снарядів.
- До ініціативи Чехії доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші. Але не обійшлося й без проблем: наприкінці травня глава Міноборони Чехії заявляла, що на той момент кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
- 13 вересня 2024 року польська газета Wyborcza повідомила, що наразі їхня країна одна досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень до закупівель вже доєдналися 18 країн. Глава МЗС Польщі заявив, що виникли певні "питання" щодо фінансування ініціативи, але пообіцяв, що країна все ж таки виконає свої зобов'язання.
- 24 вересня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що снаряди за чеською ініціативою постачають згідно з планом та зазначеними графіками.