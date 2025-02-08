В 2024 году преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10

Артиллерийские снаряды (Фото: ЕРА)

Соотношение артиллерийских снарядов между российской и украинской армиями за год сократилось почти в пять раз. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, в 2024 году преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

Это произошло благодаря двум факторам: помощь западных союзников и целенаправленному уничтожению украинскими военными русской артиллерии.

"За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8 400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя", – написал главком.

4 ноября 2024 года президент Зеленский рассказал, что западные союзники увеличили поставки оружия Украине, в частности, артиллерии.

11 ноября он сказал, что атаки сил обороны на российские склады с оружием снизили количество артиллерии, которую применяют кафиры.

13 декабря спикер ОСУВ "Хортица" заявил, что на некоторых участках фронта Силы обороны преобладают россиян в соотношении артиллерийских снарядах в полтора, а то и три раза.