Спикер ВСУ: На некоторых участках фронта Силы обороны преобладают в артиллерии в три раза

Назар Волошин объяснил, что оккупанты используют артиллерию на большей плоскости, тогда как Силы обороны бьют по целям

Украинские артиллерийские снаряды (Фото: ERA/OLEG PETRASYUK)

На некоторых участках фронта Силы обороны преобладают россиян в соотношении артиллерийских снарядов в полтора, а то и три раза. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в первую очередь соотношение по артиллерийским снарядам обеих сторон зависит от направления фронта и интенсивности боевых действий.

"В начале войны [полномасштабного] соотношение с врагом было примерно 5:1 в пользу РФ. Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1", – рассказал спикер "Хортицы" ".

Волошин объяснил, что оккупанты используют артиллерию на большей плоскости, тогда как Силы обороны бьют по целям. Поэтому россияне теряют преимущество в артиллерии, в то же время пытается компенсировать ее авиацией.