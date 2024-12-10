"Выровнять линию обороны". Спикер ВСУ рассказал о главной цели россиян под Курахово
Курахово (Фото: ЕРА/YEVGEN HONCHARENKO)

Основной задачей российских оккупационных войск на Кураховском направлении является выравнивание линии обороны, в частности, враг пытается взять логистические пути, ведущие к Курахово. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность перегруппироваться, и для некоторых подразделений врага это возможность на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", – пояснил он.

По словам Волошина, оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут в Курахово, для того чтобы в частности прорвать и оборону города.

Сейчас Курахово под контролем Сил обороны, а прорывающиеся в город ДРГ уничтожаются, добавил спикер "Хортицы".

Фронт в районі Курахового та Покровська (Карта: DeepState)
Фронт в районе Курахово и Покровска (Карта: DeepState)
Читайте также
В Курахово остается более 600 человек, они наотрез отказались эвакуироваться – спикер ВСУ
войнаКураховоОСГВ "Хортица"Назар Волошин