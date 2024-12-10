"Выровнять линию обороны". Спикер ВСУ рассказал о главной цели россиян под Курахово
Основной задачей российских оккупационных войск на Кураховском направлении является выравнивание линии обороны, в частности, враг пытается взять логистические пути, ведущие к Курахово. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность перегруппироваться, и для некоторых подразделений врага это возможность на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", – пояснил он.
По словам Волошина, оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут в Курахово, для того чтобы в частности прорвать и оборону города.
Сейчас Курахово под контролем Сил обороны, а прорывающиеся в город ДРГ уничтожаются, добавил спикер "Хортицы".
- Самыми горячими направлениями уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там ежедневно происходит наибольшее количество боев на фронте. На Кураховском направлении, в отличие от большинства других, россияне регулярно штурмуют колоннами бронетехники, а не только пехотой.
- 18 ноября президент Зеленский прибыл в Донецкую область, где встретился с военными и заслушал доклады о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.
- 29 ноября главком Сырский поручил усилить эти направления резервами и оружием.