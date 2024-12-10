"Вирівняти лінію оборони". Речник ЗСУ розповів про головну мету росіян під Кураховим

Зараз Курахове під контролем Сил оборони, а ДРГ, які прориваються до міста, знищують

Курахове (Фото: ЕРА/YEVGEN HONCHARENKO)

Основною задачею російських окупаційних військ на Курахівському напрямку є вирівнювання лінії оборони, зокрема, ворог намагається взяти логістичні шляхи, які ведуть до Курахового. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це дасть і можливість перегрупуватися, і для деяких підрозділів ворога це можливість на відновлення. А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку", – пояснив він.

За словами Волошина, окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового, для того щоб зокрема прорвати й оборону міста.

Зараз Курахове під контролем Сил оборони, а ДРГ, які прориваються до міста, знищуються, додав речник "Хортиці".