"Вирівняти лінію оборони". Речник ЗСУ розповів про головну мету росіян під Кураховим
Основною задачею російських окупаційних військ на Курахівському напрямку є вирівнювання лінії оборони, зокрема, ворог намагається взяти логістичні шляхи, які ведуть до Курахового. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це дасть і можливість перегрупуватися, і для деяких підрозділів ворога це можливість на відновлення. А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку", – пояснив він.
За словами Волошина, окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового, для того щоб зокрема прорвати й оборону міста.
Зараз Курахове під контролем Сил оборони, а ДРГ, які прориваються до міста, знищуються, додав речник "Хортиці".
- Найгарячішими напрямками вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там щодоби відбувається найбільша кількість боїв на фронті. На Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших, росіяни регулярно штурмують колонами бронетехніки, а не лише піхотою.
- 18 листопада президент Зеленський прибув на Донеччину, де зустрівся з військовими та заслухав доповіді про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках.
- 29 листопада головком Сирський доручив посилити ці напрямки резервами та зброєю.