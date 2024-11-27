У Кураховому залишається понад 600 людей, вони навідріз відмовились евакуюватися – речник ЗСУ

Назар Волошин заявив, що дітей та представників вразливої категорії населення вже давно евакуйовано до безпечних місць

Курахове (Фото: ЕРА/YEVGEN HONCHARENKO)

У місті Курахове Донецької області станом на 27 листопада залишається 625 людей, дітей немає. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, понад 600 людей, про яких йдеться, це ті, хто навідріз відмовився від евакуації.

"Діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані в безпечні місця", – додав Волошин.

Речник "Хортиці" зазначив, що ворог намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового та прорвати оборону міста. Паралельно інтенсивно обстрілює місто керованими авіаційними бомбами.

Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове під контролем ЗСУ, додав Волошин.

Курахове (Карта: Deepstate)

Курахове (Карта: Deepstate)