В Курахово остается более 600 человек, они наотрез отказались эвакуироваться – спикер ВСУ
В городе Курахово Донецкой области по состоянию на 27 ноября остается 625 человек, детей нет. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, более 600 человек, о которых идет речь, это те, кто наотрез отказался от эвакуации.
"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места", – добавил Волошин.
Спикер "Хортицы" отметил, что враг пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города. Параллельно интенсивно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами.
Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему урон в живой силе и технике. Курахово под контролем ВСУ, добавил Волошин.
- 24 ноября 2024 начальник Генштаба ВСУ Баргилевич заявил, что у Сил обороны есть шанс удержать Курахово и они продолжат оборонять город "сколько могут".