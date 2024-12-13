Речник ЗСУ: На деяких ділянках фронту Сили оборони переважають в артилерії утричі

Назар Волошин пояснив, що окупанти використовують артилерію на більшій площині, тоді як Сили оборони б'ють по цілях

Українські артилерійські снаряди (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

На деяких ділянках фронту Сили оборони переважають росіян у співвідношенні артилерійських снарядах у півтора, а то й три рази. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, в першу чергу співвідношення за артилерійськими снарядами обох сторін залежить від напрямку фронту та інтенсивності бойових дій.

"На початку війни [повномасштабної] співвідношення з ворогом було приблизно 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів на нашому боці й складає 1,5:1 або навіть 3:1", – розповів речник "Хортиці".

Волошин пояснив, що окупанти використовують артилерію на більшій площині, тоді як Сили оборони б'ють по цілях. Через це росіяни втрачають перевагу в артилерії, водночас намагаються компенсувати її авіацією.