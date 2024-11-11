Атаки на арсенали РФ. Зеленський: Удари знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Атаки Сил оборони на російські склади зі зброєю знизили кількість артилерії, яку застосовують окупанти. Про це в вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті", – заявив глава держави.

Він додав, що саме тому Україна потребує "далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно".

"Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії", – наголосив Зеленський.