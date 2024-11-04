Західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії – Зеленський
Західні союзники відповідно до пакетів військової допомоги збільшили постачання зброї Україні, зокрема це стосується артилерії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом.
"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання, згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", – написав глава держави.
Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем.
Вони детально обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках. Також президент заслухав окрему доповідь про Курську операцію.
Зеленський також зазначив, що Умєров доповів про постачання безпілотників українського виробництва для Збройних Сил. Він зазначив, що затверджені плани постачання від виробників виконуються.
Президент доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення на українські дрони для потреб оборонних операцій.
- Жодна окрема система озброєнь не здатна змінити ситуацію на полі бою та зупинити війну – важливий сукупний вплив військового потенціалу України, заявив 2 листопада міністр оборони США Ллойд Остін у публікації для журналу Foreign Affairs.
- Раніше, у квітні, тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж висловлював позицію, що "ситуацію на полі бою не може змінити одна система", коли коментував передання Україні винищувачів F-16.