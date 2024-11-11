Атаки на склады РФ. Зеленский: Удары снизили число артиллерии, которую применяет оккупант
Атаки Сил обороны на российские склады с оружием снизили количество артиллерии, которую применяют оккупанты. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество применяемой оккупантом артиллерии, и это заметно на фронте", — заявил глава государства.
Он добавил, что именно поэтому Украина нуждается в "дальнобойных решениях от партнеров – от Америки, от Британии, от Германии; это то, что жизненно необходимо".
"Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет в России", — подчеркнул Зеленский.
- 29 сентября Силы обороны ударили по российскому военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области.
- 9 октября Силы обороны поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области.
- В ночь на 10 ноября украинские военные поразили российские склады с боеприпасами в Брянской области.