Атаки на склады РФ. Зеленский: Удары снизили число артиллерии, которую применяет оккупант

Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в "дальнобойных решениях" от США, Британии и Германии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Атаки Сил обороны на российские склады с оружием снизили количество артиллерии, которую применяют оккупанты. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество применяемой оккупантом артиллерии, и это заметно на фронте", — заявил глава государства.

Он добавил, что именно поэтому Украина нуждается в "дальнобойных решениях от партнеров – от Америки, от Британии, от Германии; это то, что жизненно необходимо".

"Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет в России", — подчеркнул Зеленский.