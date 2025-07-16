ГУР: Трамп мог иметь в виду, что Украина получит 17 пусковых Patriot – это реальная цифра

Пусковые установки Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Президент США Дональд Трамп мог иметь в виду, что Украина получит 17 пусковых установок для систем противовоздушной обороны Patriot – и это реалистичное количество. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian.

По словам разведчика, руководитель Штатов, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, что включают ПУ, радары и системы управления и стоят более миллиарда долларов.

"17 – это огромное количество, если мы говорим о батареях. Если это [речь идет о] пусковых, то это возможно", – отметил высокопоставленный чиновник ГУР.

Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн.

Каждая система Patriot поставляется с шестью пусковыми установками. Германия согласилась предоставить две системы, а Нидерланды предоставят третью, отметил Скибицкий.

"Это будет 18 пусковых для трех батарей, что близко к 17. Администрация США и Пентагон предоставят нам дальнейшие детали", – добавил генерал-майор.