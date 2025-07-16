ГУР: Трамп мог иметь в виду, что Украина получит 17 пусковых Patriot – это реальная цифра
Президент США Дональд Трамп мог иметь в виду, что Украина получит 17 пусковых установок для систем противовоздушной обороны Patriot – и это реалистичное количество. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian.
По словам разведчика, руководитель Штатов, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, что включают ПУ, радары и системы управления и стоят более миллиарда долларов.
"17 – это огромное количество, если мы говорим о батареях. Если это [речь идет о] пусковых, то это возможно", – отметил высокопоставленный чиновник ГУР.
Каждая система Patriot поставляется с шестью пусковыми установками. Германия согласилась предоставить две системы, а Нидерланды предоставят третью, отметил Скибицкий.
"Это будет 18 пусковых для трех батарей, что близко к 17. Администрация США и Пентагон предоставят нам дальнейшие детали", – добавил генерал-майор.
- 14 июля Штаты и НАТО заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины. Уже на следующий день Трамп заявил, что ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже начали поставлять союзникам.
- Украине нужны дополнительные системы Patriot и ракеты к ним, поскольку это одни из немногих западных вооружений, способных сбивать российскую баллистику.
- В этом же интервью Скибицкий заявил, что без стратегических бомбардировщиков Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk, если США одобрят их поставку.
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