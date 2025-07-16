WS: Трамп звонил Мерцу жаловаться на Путина и предложил продать сразу пять ЗРК Patriot

Германия предложила купить две системы Patriot у США, а Трамп предложил продать сразу пять

Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп удивил немецкого канцлера Фридриха Мерца телефонным звонком, в котором пожаловался на диктатора России Владимира Путина. Также он сам предложил продать Германии пять систем Patriot вместо двух, сообщили The Wall Street Journal два неназванных собеседника.

3 июля Мерц попросил Трампа о телефонном разговоре, в ходе которого предложил купить для Украины два комплекса Patriot на фоне прекращения поставок вооружения от США. По словам собеседников, Трамп удивился и спросил главу Пентагона Пита Хегсета, о чем говорит Мерц.

А вечером 11 июля, после увиденных кадров российских авиаударов по Украине, Трамп сам позвонил Мерцу и выразил недовольство продолжающимися атаками Путина. По словам собеседников, немецкий канцлер удивился звонку, но понял, что Трамп потерял терпение.

Сообщается, что в ходе беседы Трамп якобы предложил продать Германии не две, а пять систем Patriot.

"Немецкий лидер сразу же согласился, хотя, по словам собеседников, знакомых с его ходом мыслей, ему придется обсудить финансирование с другими европейскими лидерами", – пишет WSJ.