WS: Трамп звонил Мерцу жаловаться на Путина и предложил продать сразу пять ЗРК Patriot
Президент США Дональд Трамп удивил немецкого канцлера Фридриха Мерца телефонным звонком, в котором пожаловался на диктатора России Владимира Путина. Также он сам предложил продать Германии пять систем Patriot вместо двух, сообщили The Wall Street Journal два неназванных собеседника.
3 июля Мерц попросил Трампа о телефонном разговоре, в ходе которого предложил купить для Украины два комплекса Patriot на фоне прекращения поставок вооружения от США. По словам собеседников, Трамп удивился и спросил главу Пентагона Пита Хегсета, о чем говорит Мерц.
А вечером 11 июля, после увиденных кадров российских авиаударов по Украине, Трамп сам позвонил Мерцу и выразил недовольство продолжающимися атаками Путина. По словам собеседников, немецкий канцлер удивился звонку, но понял, что Трамп потерял терпение.
Сообщается, что в ходе беседы Трамп якобы предложил продать Германии не две, а пять систем Patriot.
"Немецкий лидер сразу же согласился, хотя, по словам собеседников, знакомых с его ходом мыслей, ему придется обсудить финансирование с другими европейскими лидерами", – пишет WSJ.
- 14 июля Штаты и НАТО заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины. Уже на следующий день Трамп заявил, что ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже начали поставлять союзникам.
- В ГУР заявили, что под поставками "17 Patriot" Трамп мог иметь в виду, пусковые установки – это реальная цифра. Если говорить о батареях, то это огромное число.
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