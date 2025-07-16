WS: Трамп дзвонив Мерцу скаржитися на Путіна і запропонував продати одразу п'ять ЗРК Patriot

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп здивував німецького канцлера Фрідріха Мерца телефонним дзвінком, у якому поскаржився на диктатора Росії Володимира Путіна. Також він сам запропонував продати Німеччині п'ять систем Patriot замість двох, повідомили The Wall Street Journal два неназвані співрозмовники.

3 липня Мерц попросив Трампа про телефонну розмову, під час якої запропонував купити для України два комплекси Patriot на тлі припинення постачання озброєння від США. За словами співрозмовників, Трамп здивувався і запитав главу Пентагону Піта Гегсета, про що говорить Мерц.

А ввечері 11 липня, після побачених кадрів російських авіаударів по Україні, Трамп сам зателефонував Мерцу і висловив невдоволення атаками Путіна, що тривають. За словами співрозмовників, німецький канцлер здивувався дзвінку, але зрозумів, що Трамп втратив терпіння.

Повідомляється, що під час бесіди Трамп нібито запропонував продати Німеччині не дві, а п'ять систем Patriot.

"Німецький лідер відразу ж погодився, хоча, за словами співрозмовників, знайомих з його перебігом думок, йому доведеться обговорити фінансування з іншими європейськими лідерами", – пише WSJ.