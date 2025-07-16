Трамп заявив, що зброю для України США вже почали постачати союзникам
Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети Patriot, які призначені для України, вже почали постачати союзникам. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами на військовій базі Ендрюс у штаті Меріленд, передає Reuters.
Його запитали, коли ракети Patriot та інші зразки озброєння, які профінансують європейські союзники, почнуть постачати. На що він відповів, що це вже відбувається.
"Вони приходять з Німеччини, а потім їх замінює Німеччина. І у всіх випадках США одержують повне повернення коштів", – сказав Трамп.
Він зазначив, що для США не буде жодних фінансових втрат, оскільки оплату військової допомоги беруть на себе країни Євросоюзу та члени НАТО.
"НАТО платитиме нам за все. У деяких випадках країни Євросоюзу платитимуть нам безпосередньо. Ми завжди отримуємо свої гроші назад у повному обсязі", – наголосив президент США.
Він також зазначив, що поки що не розмовляв із диктатором РФ Володимиром Путіним з моменту оголошення про можливі санкції 14 липня.
- 14 липня Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду з постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не платитимуть за це озброєння, а вироблятимуть його.
- Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у рамках угоди про постачання зброї в Україну через НАТО.
- 15 липня NYT заявляло, що майже вся зброя, яку Європа купить у США для України, вже доступна для надсилання. Зокрема системи Patriot, ракети та інше.
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