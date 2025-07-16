Трамп заявив, що зброю для України США вже почали постачати союзникам

Президент США підкреслив, що США нічого не втрачають фінансово через військову допомогу

Дональд Трамп (Фото: EPA/AL DRAGO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети Patriot, які призначені для України, вже почали постачати союзникам. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами на військовій базі Ендрюс у штаті Меріленд, передає Reuters.

Його запитали, коли ракети Patriot та інші зразки озброєння, які профінансують європейські союзники, почнуть постачати. На що він відповів, що це вже відбувається.

"Вони приходять з Німеччини, а потім їх замінює Німеччина. І у всіх випадках США одержують повне повернення коштів", – сказав Трамп.

Він зазначив, що для США не буде жодних фінансових втрат, оскільки оплату військової допомоги беруть на себе країни Євросоюзу та члени НАТО.

"НАТО платитиме нам за все. У деяких випадках країни Євросоюзу платитимуть нам безпосередньо. Ми завжди отримуємо свої гроші назад у повному обсязі", – наголосив президент США.

Він також зазначив, що поки що не розмовляв із диктатором РФ Володимиром Путіним з моменту оголошення про можливі санкції 14 липня.