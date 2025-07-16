Для України реально отримати 17 пускових установок до Patriot за новою угодою Трампа – ГУР

Пускові установки Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Для України реально отримати 17 пускових установок для систем протиповітряної оборони Patriot у межах нової угоди між Сполученими Штатами та НАТО. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Керівник Штатів Дональд Трамп заявляв 14 липня, що Україна може отримати до 17 систем ППО Patriot, і деякі з них прибудуть до країни впродовж кількох днів. За словами розвідника, глава США міг мати на увазі ракети-перехоплювачі, пускові установки або цілі батареї, що складаються з ПУ, радарів і систем управління та коштують понад мільярд доларів.

"17 – це величезна кількість, якщо ми говоримо про батареї. Якщо це [йдеться про] пускові, то це можливо", – зазначив високопосадовець ГУР.

Експортна ціна однієї батареї Patriot – близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн.

Кожна система Patriot постачається з шістьма пусковими установками. Німеччина погодилась надати дві системи, а Нідерланди нададуть третю, зазначив Скібіцький.

"Це буде 18 пускових для трьох батарей, що близько до 17. Адміністрація США та Пентагон нададуть нам подальші деталі", – додав генерал-майор.