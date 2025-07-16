У розвідці вважають, що Україні буде важко використовувати ракети Tomahawk від США

Київ не має основних пускових установок для запуску цих далекобійних ракет

Вадим Скібіцький (Фото: gur.gov.ua)

Україні буде складно використовувати ракети Tomahawk, якщо США схвалять їхнє постачання. Про це The Guardian заявив заступник керівника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він підтвердив, що президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорювали можливість постачання Україні від США далекобійних ракет Tomahawk. Але угоди досягнуто не було.

"Їх непросто використати. Основними пусковими установками є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників", – сказав Скібіцький.

Водночас вкрай важливо, щоб Україна мала можливість завдавати "кінетичних" ударів углиб Росії по важливих військових об'єктах. Наразі тривають переговори про зняття обмежень для ракет ATACMS, які були запроваджені минулою адміністрацією президента Джо Байдена. Їхня дальність складає 300 км.

"Для нас дуже важливо отримати схвалення США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо знищувати та дезорганізовувати відповідно до процедур НАТО", – сказав Скібіцький.