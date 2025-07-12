Без розвідданих Штатів Україна зможе дізнаватися про активність російської балістики – ГУР

"Іскандер-М" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Якщо Сполучені Штати припинять обмінюватися розвідувальними даними з Україною, то Київ зможе отримувати інформацію про активність пускових установок російської балістики. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

LIGA.net запитала, чи залишаться в України засоби (власні та від інших партнерів), щоб виявляти активність пускових установок балістичних ракет середньої дальності (до яких належить "Орєшнік"), а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" і подібних, якщо Вашингтон припинить обмін розвідданими.

"Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації", – відповіло ГУР.

Штати призупиняли обмін розвідувальними даними та передання військової допомоги Україні приблизно на тиждень на початку березня. Співрозмовники телеканалу CNN стверджували, що при цьому Штати продовжували надавати ту інформацію, що потрібна Україні для захисту.

Паузу зняли після переговорів Києва та Вашингтона у Джидді: під час них Україна погодилась на американську пропозицію про безумовне припинення вогню, на яку досі не йде Росія.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних.

Під час призупинення американської допомоги на початку липня не повідомлялось про паузу у розвідданих.