Буданов: Встановити припинення вогню якнайшвидше і до кінця року – реально
Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що припинення вогню у російсько-українській війні реально досягнути якнайшвидше і задовго до кінця 2025 року. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg,
За словами Буданова, перемир'я має бути встановлено "якомога швидше і задовго до кінця цього року".
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"Чи реально це зробити – так. Чи складно це – ні", – наголосив начальник Головного управління розвідки.
Він зауважив, що для встановлення такого перемир'я потрібно щонайменше три сторони – Україна, Росія та Сполучені Штати.
"І ми до цього прийдемо", – підсумував глава розвідки.
- Україна ще в березні погодилась на американську пропозицію про безумовне припинення вогню на 30 днів. Проте Росія і далі відмовляється від такого перемир'я. Так, 3 липня, під час останньої телефонної розмови з Трампом, диктатор Путін заявив, що не відмовиться від своїх вимог до України.