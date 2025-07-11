Буданов: Встановити припинення вогню якнайшвидше і до кінця року – реально

Глава ГУР повідомив, що для встановлення такого перемир'я потрібні Україна, Росія та Штати

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що припинення вогню у російсько-українській війні реально досягнути якнайшвидше і задовго до кінця 2025 року. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg,

За словами Буданова, перемир'я має бути встановлено "якомога швидше і задовго до кінця цього року".

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"Чи реально це зробити – так. Чи складно це – ні", – наголосив начальник Головного управління розвідки.

Він зауважив, що для встановлення такого перемир'я потрібно щонайменше три сторони – Україна, Росія та Сполучені Штати.

"І ми до цього прийдемо", – підсумував глава розвідки.