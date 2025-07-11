Буданов: Установить прекращение огня как можно быстрее и до конца года – реально
Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил, что прекращения огня в российско-украинской войне реально достичь как можно быстрее и задолго до конца 2025 года. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg,
По словам Буданова, перемирие должно быть установлено "как можно скорее и задолго до конца этого года".
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"Реально ли это сделать – да. Сложно ли это – нет", – подчеркнул начальник Главного управления разведки.
Он отметил, что для установления такого перемирия нужно как минимум три стороны – Украина, Россия и Соединенные Штаты.
"И мы к этому придем", – подытожил глава разведки.
- Украина еще в марте согласилась на американское предложение о безусловном прекращении огня на 30 дней. Однако Россия продолжает отказываться от такого перемирия. Так, 3 июля, во время последнего телефонного разговора с Трампом, диктатор Путин заявил, что не откажется от своих требований к Украине.