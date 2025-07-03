Звонок Трампа и Путина: диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине
В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор не откажется от своих требований к Украине. Об этом сообщил советник тирана Юрий Ушаков.
В кремлевской версии первой темой звонка заявлена война РФ против Украины.
По словам Ушакова, Путин проинформировал Трампа о "ходе реализации Стамбульских соглашений". Единственным реальным результатом двух встреч в турецком городе стали большие обмены пленными и телами погибших.
Также диктатор заявил президенту США, что Россия не откажется от "устранения всех причин возникшей конфронтации". Под этим россияне подразумевают разоружение Украины и отказ от вступления в НАТО, а также проведение так называемой денацификации. В число требований Москвы также входит признание российскими тех территорий Украины, которые Москва незаконно вписала в свою Конституцию.
Советник Путина добавил, что в разговоре Трамп поднимал вопрос о скорейшем завершении боевых действий.
Диктатор и президент не обсуждали возможность личной встречи, но будут продолжать общение и звонки по мере необходимости, заявил российский чиновник.
Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и "ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса", сообщил Ушаков.
Американский президент пока не прокомментировал эту беседу.
Во время предыдущего телефонного разговора первой темой для обсуждения был конфликт между Израилем и Ираном.
- В ходе разговора с президентом Франции Макроном Путин также озвучил старые требования РФ об "устранении первопричин" войны и "территориальных реалиях". Собеседники Bloomberg сообщали, что во время звонка Путин отверг прекращение огня.
- Президент Зеленский сообщал, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом по поводу приостановки американской помощи.