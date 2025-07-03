Звонок Трампа и Путина: диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине

В Кремле заявили, что президент США поднимал вопрос о скорейшем завершении боевых действий

Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки (иллюстративное фото 2018 года: EPA)

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор не откажется от своих требований к Украине. Об этом сообщил советник тирана Юрий Ушаков.

В кремлевской версии первой темой звонка заявлена война РФ против Украины.

По словам Ушакова, Путин проинформировал Трампа о "ходе реализации Стамбульских соглашений". Единственным реальным результатом двух встреч в турецком городе стали большие обмены пленными и телами погибших.

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Также диктатор заявил президенту США, что Россия не откажется от "устранения всех причин возникшей конфронтации". Под этим россияне подразумевают разоружение Украины и отказ от вступления в НАТО, а также проведение так называемой денацификации. В число требований Москвы также входит признание российскими тех территорий Украины, которые Москва незаконно вписала в свою Конституцию.

Советник Путина добавил, что в разговоре Трамп поднимал вопрос о скорейшем завершении боевых действий.

Диктатор и президент не обсуждали возможность личной встречи, но будут продолжать общение и звонки по мере необходимости, заявил российский чиновник.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и "ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса", сообщил Ушаков.

Американский президент пока не прокомментировал эту беседу.

Во время предыдущего телефонного разговора первой темой для обсуждения был конфликт между Израилем и Ираном.