Макрон говорил с Путиным более двух часов: среди тем – российско-украинская война

Это их первый разговор с 2022 года

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону с диктатором Владимиром Путиным – в том числе и о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщила Кремль, а затем это подтвердил Елисейский дворец.

В заявлениях обеих стран первым вопросом указан конфликт между Ираном и Израилем, вторым – война РФ против Украины.

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По данным Кремля, Путин повторил Макрону штампы российской пропаганды, якобы Запад виноват в начале войны и сейчас "затягивает" ее завершение, предоставляя военную помощь Украине.

Также диктатор вновь озвучил старые требования РФ об "устранении первопричин" войны и "территориальных реалиях". Под первым оккупанты подразумевают разоружение и отказ Украины от НАТО, а также так называемую денацификацию, под вторым – признание российскими тех территорий Украины, которые Москва незаконно вписала в свою Конституцию.

Тем временем Елисейский дворец сообщил, что в ходе более чем двухчасовой беседы Макрон подчеркнул Путину "непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент Франции призвал диктатора к скорейшему прекращению огня и началу переговоров между Украиной и Россией для достижения "прочного и долгосрочного урегулирования конфликта".

Макрон и Путин продолжат "обмениваться мнениями по этому вопросу", резюмирует французская сторона.

Последний разговор между президентом и диктатором состоялся в сентябре 2022 года.