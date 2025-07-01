Макрон говорил с Путиным более двух часов: среди тем – российско-украинская война
Президент Франции Эмманюэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону с диктатором Владимиром Путиным – в том числе и о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщила Кремль, а затем это подтвердил Елисейский дворец.
В заявлениях обеих стран первым вопросом указан конфликт между Ираном и Израилем, вторым – война РФ против Украины.
По данным Кремля, Путин повторил Макрону штампы российской пропаганды, якобы Запад виноват в начале войны и сейчас "затягивает" ее завершение, предоставляя военную помощь Украине.
Также диктатор вновь озвучил старые требования РФ об "устранении первопричин" войны и "территориальных реалиях". Под первым оккупанты подразумевают разоружение и отказ Украины от НАТО, а также так называемую денацификацию, под вторым – признание российскими тех территорий Украины, которые Москва незаконно вписала в свою Конституцию.
Тем временем Елисейский дворец сообщил, что в ходе более чем двухчасовой беседы Макрон подчеркнул Путину "непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".
Президент Франции призвал диктатора к скорейшему прекращению огня и началу переговоров между Украиной и Россией для достижения "прочного и долгосрочного урегулирования конфликта".
Макрон и Путин продолжат "обмениваться мнениями по этому вопросу", резюмирует французская сторона.
Последний разговор между президентом и диктатором состоялся в сентябре 2022 года.
- С декабря 2021 года и в течение первых полугода полномасштабного вторжения Макрон часто общался с Путиным, за что неоднократно подвергался критике. В ответ президент Франции заявлял, что будет продолжать этот диалог для поиска путей к миру.
- В марте 2024 года Макрон заявил, что ответит на звонок Путина, если тот захочет с ним связаться и "что-то предложить".
- В ноябре того же года телефонный разговор с Путиным состоялся у тогдашнего канцлера Германии Шольца: после разговора он отметил, что диктатор не изменил своих взглядов на войну. Позже, после возвращения к власти в 2025 году, президент США Трамп начал регулярно общаться с Путиным и уже провел пять разговоров.