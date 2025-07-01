Макрон говорив з Путіним понад дві години: серед тем – російсько-українська війна
Президент Франції Емманюель Макрон понад дві години говорив телефоном з диктатором Володимиром Путіним – зокрема, й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац.
Першим питанням у заявах обох країн зазначено конфлікт Ірану та Ізраїлю, другим – війна РФ проти України.
За даними Кремля, Путін повторив Макрону штампи російської пропаганди, що це нібито захід винен у початку війни й зараз буцімто затягує її завершення тим, що надає військову допомогу Україні.
Також диктатор знову озвучив старі вимоги РФ про "усунення першопричин" війни та "територіальні реалії". Під першим окупанти мають на увазі роззброєння та відмову України від НАТО, а також так звану денацифікацію, під другим – визнання російськими тих територій України, які Москва незаконно вписала до своєї Конституції.
Натомість Єлисейський палац повідомив, що у понад двогодинній розмові Макрон підкреслив Путіну "непохитну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України".
Президент Франції закликав диктатора до якнайшвидшого припинення вогню та початку переговорів між Україною й Росією задля "міцного та довготривалого вирішення конфлікту".
Макрон і Путін продовжать "обмінюватися думками з цього питання", підсумовує французька сторона.
Остання розмова між президентом і диктатором відбулась у вересні 2022 року.
- З грудня 2021-го і в перші пів року повномасштабного вторгнення Макрон мав часті розмови з Путіним, за що неодноразово піддавався критиці. У відповідь президент Франції заявляв, що продовжить вести цей діалог для пошуку шляхів до миру.
- У березні 2024-го Макрон заявляв, що відповість на дзвінок Путіна, якщо той захоче з ним зв’язатись і "щось запропонувати".
- У листопаді того ж року дзвінок з Путіним мав тодішній канцлер Німеччини Шольц: після розмови він зазначив, що диктатор не змінив своїх поглядів щодо війни. Згодом, після повернення до влади у 2025-му, президент США Трамп почав регулярно спілкуватися з Путіним і вже провів п'ять розмов.