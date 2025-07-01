Макрон говорив з Путіним понад дві години: серед тем – російсько-українська війна

Це їх перша розмова з 2022 року

Президент Франції Емманюель Макрон понад дві години говорив телефоном з диктатором Володимиром Путіним – зокрема, й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац.

Першим питанням у заявах обох країн зазначено конфлікт Ірану та Ізраїлю, другим – війна РФ проти України.

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За даними Кремля, Путін повторив Макрону штампи російської пропаганди, що це нібито захід винен у початку війни й зараз буцімто затягує її завершення тим, що надає військову допомогу Україні.

Також диктатор знову озвучив старі вимоги РФ про "усунення першопричин" війни та "територіальні реалії". Під першим окупанти мають на увазі роззброєння та відмову України від НАТО, а також так звану денацифікацію, під другим – визнання російськими тих територій України, які Москва незаконно вписала до своєї Конституції.

Натомість Єлисейський палац повідомив, що у понад двогодинній розмові Макрон підкреслив Путіну "непохитну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України".

Президент Франції закликав диктатора до якнайшвидшого припинення вогню та початку переговорів між Україною й Росією задля "міцного та довготривалого вирішення конфлікту".

Макрон і Путін продовжать "обмінюватися думками з цього питання", підсумовує французька сторона.

Остання розмова між президентом і диктатором відбулась у вересні 2022 року.