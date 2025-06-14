Трамп: Я пояснив Путіну, що його війна має закінчитися, як і конфлікт на Близькому сході
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови пояснив диктатору Володимиру Путіну, що війна РФ проти України повинна закінчитися, як і новий конфлікт на Близькому Сході. Про це глава Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу ми витратили на розмову про Росію та Україну, але це буде наступного тижня", – розповів Трамп.
За словами президента Штатів, диктатор РФ займається запланованим обміном: "Велика кількість полонених обмінюється терміново, з обох сторін".
"Він [Путін], як і я, вважає, що ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", – розповів американський політик.
Він також підтвердив, що розмова тривала близько однієї години.
- Попри неодноразові заяви, Трамп все ще не запровадив нові обмеження проти Росії, хоча й продовжив санкції часів Обами та Байдена. Тим часом сенатори просувають законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів, але до ухвалення документа справа все ще не дійшла.
- У російському повідомленні про новий дзвінок немає фрази про те, що Трамп пояснював Путіну про необхідність закінчення російсько-української війни. Натомість там вказано, що диктатор заявив президенту США, що Москва нібито "готова продовжувати переговори" з Києвом.
- У вечірньому зверненні президент Зеленський повідомив, що говорив з керівником делегації та міністром оборони Умєровим про продовження обмінів, а також щодо можливості наступних дипломатичних кроків і того, що саме потрібно забезпечити для процесу перемовин.