Трамп: Я пояснив Путіну, що його війна має закінчитися, як і конфлікт на Близькому сході

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови пояснив диктатору Володимиру Путіну, що війна РФ проти України повинна закінчитися, як і новий конфлікт на Близькому Сході. Про це глава Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу ми витратили на розмову про Росію та Україну, але це буде наступного тижня", – розповів Трамп.

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За словами президента Штатів, диктатор РФ займається запланованим обміном: "Велика кількість полонених обмінюється терміново, з обох сторін".

"Він [Путін], як і я, вважає, що ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", – розповів американський політик.

Він також підтвердив, що розмова тривала близько однієї години.