Зеленський назвав наслідки конфлікту Ізраїля та Ірану для України: два негативних й один позитивний

Україна проситиме США встановити "стелю цін" на нафту, щоб протистояння не зіграло на руку Москві

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський озвучив два негативних та один позитивний наслідки конфлікту Ізраїлю та Ірану: різке підвищення цін на нафту, ризик зменшення допомоги України, але водночас – ймовірне скорочення постачання "шахедів" та ракет до Росії. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Президент зазначив, що одним з негативних наслідків після ударів Ізраїлю по Ірану стало різке підвищення цін на нафту. Зеленський акцентував, що в умовах, коли немає дієвого механізму цінового контролю (price-cap – англ. "стеля цін"), Москва буде отримувати більше грошей від продажу цього енергоносія.

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"Що для нас негативно, поки нема прайс-кепів. "Рускіє" посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайс-кепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити й це", – розповів глава держави.

Відтак, додав він, Україна під час розмов зі США наполягатиме на запровадженні обмеження цін на російську нафту та нових санкціях проти енергетичного сектору країни-агресора: "Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною, думаю, що з президентом [Дональдом Трампом], і будемо порушувати це питання".

Другим наслідком, зазначив Зеленський, може бути ризик зменшення допомоги партнерів Україні через підтримку Ізраїлю.

"Ніхто не претендує на відносини Америки й Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення – для нас, якщо чесно, одне і теж", – пояснив президент.

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Водночас глава держави розповів про третій ймовірний позитивний наслідок для України: удари Ізраїлю по оборонній інфраструктурі Ірану можуть зменшити постачання "шахедів" та ракет до РФ.

"Потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії... Чи завдані серйозні удари по виробництву "шахедів" і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться. Це допомагає Україні", – підсумував Зеленський.

Під час цієї ж розмови з журналістами Зеленьский повідомив, що Україна справді домовлялася з Ізраїлем про отримання систем протиповітряної оборони, хоча спочатку йшлося не про зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак через початок бойових дій з ХАМАС Україна так і не отримала ці системи.

Глава держави зазначив, що наближення операції Ізраїлю проти Ірану стало зрозуміло, коли США передали на близький схід 20 000 ракет-перехоплювачів, що були призначені для Києва.