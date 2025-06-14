Україна домовлялася з Ізраїлем про ППО, хоча спочатку йшлося не про Patriot – Зеленський
Україна дійсно домовлялася з Ізраїлем про отримання систем протиповітряної оборони, хоча спочатку йшлося не про зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.
За його словами, ще до нападу ХАМАСу восени 2023 року з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу була досягнута домовленість про передачу систем протиповітряної оборони. Йшлося не про комплекси Patriot, а про схожі за функціональністю Barak 8, які розробили спільно Ізраїль та Індія. Однак через початок бойових дій з ХАМАСом Україна так і не отримала ці системи.
"Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили", – розповів глава держави.
- У червні 2024 року західні медіа, зокрема Financial Times, писали, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей Patriot.
- У червні 2025-го посол Ізраїлю в Україні Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко казав, що Ізраїль нібито передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які колись отримав від США.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю у відповіді на запит видання Ynet заявило, що країна не передавала Україні ЗРК Patriot.