Україна домовлялася з Ізраїлем про ППО, хоча спочатку йшлося не про Patriot – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна дійсно домовлялася з Ізраїлем про отримання систем протиповітряної оборони, хоча спочатку йшлося не про зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

За його словами, ще до нападу ХАМАСу восени 2023 року з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу була досягнута домовленість про передачу систем протиповітряної оборони. Йшлося не про комплекси Patriot, а про схожі за функціональністю Barak 8, які розробили спільно Ізраїль та Індія. Однак через початок бойових дій з ХАМАСом Україна так і не отримала ці системи.

"Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили", – розповів глава держави.