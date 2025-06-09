Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол Бродський

Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїлю в Україні)

Ізраїль передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які колись отримав від США. Про це в інтерв'ю Марічці Довбенко заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, що були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – сказав він.

Бродський підкреслив, що завжди намагався вести конструктивний діалог з колегами щодо російсько-української війни, хоча в Ізраїлі його критикували за надмірну підтримку України. Він сподівається, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.