Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол Бродський
Ізраїль передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які колись отримав від США. Про це в інтерв'ю Марічці Довбенко заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, що були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – сказав він.
Бродський підкреслив, що завжди намагався вести конструктивний діалог з колегами щодо російсько-української війни, хоча в Ізраїлі його критикували за надмірну підтримку України. Він сподівається, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.
- У червні 2024 року західні медіа, зокрема Financial Times, писали, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей Patriot.