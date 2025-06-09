Израиль передавал Украине системы Patriot – посол Бродский

Михаель Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot, когда-то полученные от США. Об этом в интервью Маричке Довбенко заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, что были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", – сказал он.

Бродский подчеркнул, что всегда пытался вести конструктивный диалог с коллегами относительно российско-украинской войны, хотя в Израиле его критиковали за чрезмерную поддержку Украины. Он надеется, что к завершению его дипломатической миссии в Украине удастся достичь мира.