Украина договаривалась с Израилем о ПВО, хотя изначально речь шла не о Patriot – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина действительно договаривалась с Израилем о получении систем противовоздушной обороны, хотя изначально речь шла не о зенитно-ракетном комплексе Patriot. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

По его словам, еще до нападения ХАМАС осенью 2023 года с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху была достигнута договоренность о передаче систем противовоздушной обороны. Речь шла не о комплексах Patriot, а о похожих по функциональности Barak 8, которые разработали совместно Израиль и Индия. Однако из-за начала боевых действий с ХАМАСом Украина так и не получила эти системы.

"Мы получили информацию, что можем рассчитывать на какие-то старые модели Patriot. То есть оружие, которое рабочее, и есть доноры, чтобы восстанавливать. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Но в конце концов одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для еще восстановления", – сказал он.