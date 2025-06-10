МИД Израиля отрицает, что страна когда-то передавала Украине системы Patriot

Во внешнеполитическом ведомстве Израиля опровергли заявление посла Михаэля Бродского, что Украина в свое время получила Patriot от Израиля

Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Министерство иностранных дел Израиля в ответе на запрос издания Ynet заявило, что страна не передавала Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Накануне посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал обратное.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", – ответили в МИД Израиля, добавив, что Россия со вчерашнего дня требовала от них объяснений.

Ранее Бродский в интервью Маричке Довбенко говорил, что Израиль якобы передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot, когда-то полученные от США.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", – сказал он тогда.