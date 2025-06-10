МЗС Ізраїлю заперечує, що країна колись передавала Україні системи Patriot
Міністерство закордонних справ Ізраїлю у відповіді на запит видання Ynet заявило, що країна не передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський казав зворотне.
"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", – відповіли у МЗС Ізраїлю, додавши, що Росія відучора вимагала від них пояснень.
Раніше Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко казав, що Ізраїль нібито передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які колись отримав від США.
"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, що були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – заявив тоді він.
- У червні 2024 року західні медіа, зокрема Financial Times, писали, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей Patriot.