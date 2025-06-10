МЗС Ізраїлю заперечує, що країна колись передавала Україні системи Patriot

У зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю спростували заяву посла Міхаеля Бродського, що Україна свого часу отримала Patriot від Ізраїлю

Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у відповіді на запит видання Ynet заявило, що країна не передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський казав зворотне.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", – відповіли у МЗС Ізраїлю, додавши, що Росія відучора вимагала від них пояснень.

Раніше Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко казав, що Ізраїль нібито передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які колись отримав від США.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, що були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – заявив тоді він.