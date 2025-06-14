Зеленский назвал последствия конфликта Израиля и Ирана для Украины

Украина будет просить США установить "потолок цен" на нефть, чтобы противостояние не сыграло на руку Москве

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский озвучил два негативных и одно положительное последствие конфликта Израиля и Ирана: резкое повышение цен на нефть, риск уменьшения помощи Украины, но в то же время – вероятное сокращение поставок "шахедов" и ракет в Россию. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает Суспільне.

Президент отметил, что одним из негативных последствий после ударов Израиля по Ирану стало резкое повышение цен на нефть. Зеленский акцентировал, что в условиях, когда нет действенного механизма ценового контроля (price-cap – англ. "потолок цен"), Москва будет получать больше денег от продажи этого энергоносителя.

Читайте также Иран никогда не был таким слабым

"Что для нас негативно, пока нет прайс-кепов. Русские усиливаются за счет больших доходов от экспорта нефти. Если будут прайс-кепы, будет ограничена цена, то наверняка риски уменьшаются. Хотя кто-то будет обходить и это", – рассказал глава государства.

Следовательно, добавил он, Украина во время разговоров с США будет настаивать на введении ограничения цен на российскую нефть и новых санкциях против энергетического сектора страны-агрессора: "В ближайшее время я буду контактировать с американской стороной, думаю, что с президентом [Дональдом Трампом], и будем поднимать этот вопрос".

Вторым последствием, отметил Зеленский, может быть риск уменьшения помощи партнеров Украине из-за поддержки Израиля.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, замедливший помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление – для нас, если честно, одно и тоже", – объяснил президент.

Читайте также Израиль ударил не только по Ирану, но и по репутации Трампа

В то же время глава государства рассказал о третьем вероятном положительном последствии для Украины: удары Израиля по оборонной инфраструктуре Ирана могут уменьшить поставки "шахедов" и ракет в РФ.

"Нужен также детальный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии... Нанесены ли серьезные удары по производству "шахедов" и ракет, других возможностей? Об этом много говорилось, и действительно шли переговоры Ирана с Россией. Будем надеяться, что соответствующее производство или передача русским уменьшится. Это помогает Украине", – подытожил Зеленский.

Во время этого разговора с журналистами Зеленьский сообщил, что Украина действительно договаривалась с Израилем о получении систем противовоздушной обороны, хотя изначально речь шла не о зенитно-ракетном комплексе Patriot. Однако из-за начала боевых действий с ХАМАС Украина так и не получила эти системы.

Глава государства отметил, что приближение операции Израиля против Ирана стало понятно, когда США передали на ближний восток 20 000 ракет-перехватчиков, предназначенных для Киева.