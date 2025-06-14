Состоялось экстренное заседание Совбеза ООН: что говорили Израиль, Иран и США

Вечером 13 июня из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке состоялось экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций. Тегеран обвинил США в причастности к ударам Израиля по Ирану, Вашингтон отверг, а Иерусалим заявил о "самозащите".

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Иравани заявил, что США "несут общую ответственность за последствия из-за поддержки Израиля". Он также обвинил Израиль в попытках сорвать дипломатические усилия и спровоцировать конфликт в регионе.

Представитель США Маккой Питт в ответ повторил, что Соединенные Штаты были предупреждены об израильской операции, но не участвовали в военных действиях. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к дипломатическому урегулированию, которое гарантирует, что Иран не получит ядерное оружие.