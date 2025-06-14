Состоялось экстренное заседание Совбеза ООН: что говорили Израиль, Иран и США
Вечером 13 июня из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке состоялось экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций. Тегеран обвинил США в причастности к ударам Израиля по Ирану, Вашингтон отверг, а Иерусалим заявил о "самозащите".
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Иравани заявил, что США "несут общую ответственность за последствия из-за поддержки Израиля". Он также обвинил Израиль в попытках сорвать дипломатические усилия и спровоцировать конфликт в регионе.
Представитель США Маккой Питт в ответ повторил, что Соединенные Штаты были предупреждены об израильской операции, но не участвовали в военных действиях. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к дипломатическому урегулированию, которое гарантирует, что Иран не получит ядерное оружие.
Посол Израиля в ООН Данни Данон в свою очередь заявил, что Иран готовился к войне, а удары Израиля стали "актами национального самосохранения". Он также добавил, что разведка подтвердила способность Ирана быстро собрать материалы для нескольких ядерных боеголовок.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля.
- Перед этой атакой поддерживаемые Ираном хуситы запустили ракету по Израилю – она упала в Палестинской автономии, пострадали трое детей.
- По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Израиль "пересек каждую красную линию, и международное сообщество не должно допустить, чтобы эти преступления остались безнаказанными". В письме Совбезу он подчеркнул, что "Иран подтверждает свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и решительно и пропорционально отреагирует на эти незаконные и трусливые действия".