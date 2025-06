Иран атакует Израиль ракетами: взрывы над Тель-Авивом

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, подтвердившегося в Армии обороны последнего.

21:03. "Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонные системы работают по перехвату угрозы", – говорится в сообщении.

Военные призвали жителей страны находиться в укрытиях и оставить их только после получения соответствующего указания.

21:10. "В настоящее время ЦАХАЛ работает над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы", - рассказали военные.

В Армии отметили, что противовоздушная оборона страны не герметична, поэтому важно следовать инструкциям Командования тыла по нахождению в укрытиях.

21:20. Слышны взрывы над Тель-Авивом, пишет Reuters со ссылкой на местного жителя.

В Тель-Авиве и Иерусалиме раздавались воздушные тревоги.

В прямой трансляции, которую ведет агентство, видно задымление над первым городом.

21:25. "Вооруженные силы Исламской Республики Иран начали волну ответных ударов по Израилю", - сообщило иранское агентство IRNA. Свою операцию Тегеран назвал "Настоящее обещание 3".

21:33. ЦАХАЛ сообщил, что иранская атака продолжается – в сторону Израиля были запущены десятки дополнительных ракет.

"Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения ракет", - рассказали военные.

Они призвали не распространять данные о местах попадания и видео с ними.

В сети распространяются видео, как утверждается, с атакой по Тель-Авиву:

