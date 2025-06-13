Иран атакует Израиль ракетами: взрывы над Тель-Авивом
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, подтвердившегося в Армии обороны последнего.
21:03. "Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонные системы работают по перехвату угрозы", – говорится в сообщении.
Военные призвали жителей страны находиться в укрытиях и оставить их только после получения соответствующего указания.
21:10. "В настоящее время ЦАХАЛ работает над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы", - рассказали военные.
В Армии отметили, что противовоздушная оборона страны не герметична, поэтому важно следовать инструкциям Командования тыла по нахождению в укрытиях.
21:20. Слышны взрывы над Тель-Авивом, пишет Reuters со ссылкой на местного жителя.
В Тель-Авиве и Иерусалиме раздавались воздушные тревоги.
В прямой трансляции, которую ведет агентство, видно задымление над первым городом.
21:25. "Вооруженные силы Исламской Республики Иран начали волну ответных ударов по Израилю", - сообщило иранское агентство IRNA. Свою операцию Тегеран назвал "Настоящее обещание 3".
21:33. ЦАХАЛ сообщил, что иранская атака продолжается – в сторону Израиля были запущены десятки дополнительных ракет.
"Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения ракет", - рассказали военные.
Они призвали не распространять данные о местах попадания и видео с ними.
В сети распространяются видео, как утверждается, с атакой по Тель-Авиву:
MOMENTS OF ARRIVALS IN TEL AVIV pic.twitter.com/DfQUKpPqPq— Iran Observer (@IranObserver0) Июнь 13, 2025
🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2— The Saviour (@stairwayto3dom) Июнь 13, 2025
"Everyone move, now!"— Fox News (@FoxNews) Июнь 13, 2025
FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst и его драгоценный потолок в Tel Aviv как Иран переписывается на Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr
Insane footage showing interceptions earlier через Tel-Aviv в Центральный Israel. pic.twitter.com/dV7ut9Wi40— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025
21:38. С заявлением вышел фактический руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи: "Сегодня мы должны дать сильный ответ злой, подлой, террористической сионистской идентичности. С Божьей помощью мы ответим им силой и не покажем им пощады".
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