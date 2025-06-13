Израиль подтвердил поражение нового ядерного объекта в Иране

Израильский F-16 (Иллюстративный фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила поражение ядерного объекта Ирана в районе города Исфахан во время атаки 13 июня.

Недавний удар нанесли израильские истребители на основе данных разведки.

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"На этом объекте проходит процесс "реконверсии" обогащенного урана. Это следующий этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия", – подчеркнули в ЦАХАЛ.

По данным военных, благодаря удару была уничтожена установка по производству металлического урана, инфраструктура для переработки обогащенного урана, лаборатория и дополнительная инфраструктура.

Инфографика: ЦАХАЛ

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало загрязнение внутри ключевого ядерного объекта по обогащению урана в городе Натанз, накануне атакованного Израилем.

Вечером Иран начал массированно атаковать Израиль ракетами.