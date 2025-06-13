Израиль подтвердил поражение нового ядерного объекта в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила поражение ядерного объекта Ирана в районе города Исфахан во время атаки 13 июня.
Недавний удар нанесли израильские истребители на основе данных разведки.
"На этом объекте проходит процесс "реконверсии" обогащенного урана. Это следующий этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия", – подчеркнули в ЦАХАЛ.
По данным военных, благодаря удару была уничтожена установка по производству металлического урана, инфраструктура для переработки обогащенного урана, лаборатория и дополнительная инфраструктура.
Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало загрязнение внутри ключевого ядерного объекта по обогащению урана в городе Натанз, накануне атакованного Израилем.
Вечером Иран начал массированно атаковать Израиль ракетами.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В то же время Иран уверял МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.